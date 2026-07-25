Gužva na graničnom prelazu Horgoš: Na ulazu u Srbiju čeka se 30 minuta, kolone se neprestano formiraju

Newsmax Balkans pre 3 sata
Gužva na graničnom prelazu Horgoš: Na ulazu u Srbiju čeka se 30 minuta, kolone se neprestano formiraju

Prvog dana vikenda pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Horgoš, gde se na ulaz u Srbiju čeka oko 30 minuta, dok je za izlazak iz Mađarske potrebno oko satž. Očekuje se da će se tokom dana kolone dodatno produžiti.

Na Horgošu je trenutno otvoreno šest saobraćajnih traka za putnička vozila i jedna za autobuse, ali kolone se neprestano formiraju jer veliki broj vozila pristiže ka granici. Podaci pokazuju da je tokom noćne smene kroz granični prelaz prošlo oko 16.000 putnika, više od 4.500 putničkih vozila i preko 100 autobusa, što potvrđuje početak intenzivnog vikend-tranzita. Najveći broj putnika čine strani državljani koji preko Srbije putuju ka letovalištima u Grčkoj, ali i
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