Na Univerzitetu u Nišu ostalo 1.629 slobodnih mesta u drugom upisnom roku

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Na Univerzitetu u Nišu ostalo 1.629 slobodnih mesta u drugom upisnom roku

Na Univerzitetu u Nišu ostalo je 1.629 slobodnih mesta u drugom upisnom roku za školsku 2026/2027. godinu, od kojih je 817 mesta namenjeno studentima koji će se finansirati iz budžeta.

Za samofinansirajuće studente ostalo je 802 mesta, dok je 79 mesta u okviru programa afirmativnih mera po odluci Vlade Srbije, objavio je Univerzitet u Nišu na svom sajtu. Jedini fakultet niškog univerziteta koji neće organizovati drugi upisni rok zbog popunjenosti kapaciteta jeste Građevinsko-arhitektonski. Drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija trajaće od 1. do 18. septembra.
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