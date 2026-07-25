Objavljena lista najprodavanijih automobila u Srbiji: Jedan trend posebno iznenađuje

U prvih šest meseci u Srbiji je prvi put registrovano 22.155 novih vozila, što je za 3.327 više nego u istom periodu 2025. godine, kada je prvi put registrovano 18.828 vozila.

To predstavlja respektabilan rast od 17,67 odsto, podaci su Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. U januaru je prvi put registrovano 1.842, u februaru 2.412, u martu 3.866, u aprilu 4.581, u maju 4.478, a u junu 4.976 jedinica. Najviše vozila realizovala je Škoda – 4.247. Slede Tojota 2.622, Folksvagen 1.423, Reno 1.144, Hjundai 1.100, FIAT 1.087, BMW 919, BYD 772, Dačija 745, Čeri 734... Prve registracije putničkih vozila u Srbiji u prvih šest meseci ove