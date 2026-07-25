Tokajev pred Putinom predložio zamrzavanje rata u Ukrajini: Pogledajte reakciju predsednika Rusije VIDEO

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je danas da je moguć mirovni sporazum za Ukrajinu ukoliko Kijev i Moskva zamrznu sukob i nastave pregovore.

Govoreći pored ruskog predsednika Vladimira Putina na forumu Rusija–Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, Tokajev je pohvalio Putinovu, kako je rekao, „vrhunsku diplomatsku fleksibilnost“. „Ako smem da iznesem svoje skromno mišljenje, pošto su me već pitali za njega, možda je vreme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0“, rekao je Tokajev, prenosi Jutarnji list. Sudeći po snimku, Putinu je u tim trenucima bilo prilično neprijatno. Pogledajte