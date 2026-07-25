U Novom Pazaru uhapšen muškarac zbog 400 kilograma rezanog duvana

Policija u Novom Pazaru uhapsila muškarca (66) kod kojeg je pronađeno oko 400 kilograma rezanog duvana.

MUP je saopštio da je uhapšen R.B. (1960) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policijski službenici su, kako se navodi, na magistralnom putu Raška - Novi Pazar, zaustavili teretno motorno vozilo „mercedes atego“, i u posebno izrađenom bunkeru vozila pronašli oko 400 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije. Dodaju da su rezani duvan i vozilo su oduzeti, te da je procenjena šteta pričinjena