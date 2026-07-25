U Novom Pazaru uhapšen muškarac zbog 400 kilograma rezanog duvana

Nova pre 5 sati
U Novom Pazaru uhapšen muškarac zbog 400 kilograma rezanog duvana

Policija u Novom Pazaru uhapsila muškarca (66) kod kojeg je pronađeno oko 400 kilograma rezanog duvana.

MUP je saopštio da je uhapšen R.B. (1960) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policijski službenici su, kako se navodi, na magistralnom putu Raška - Novi Pazar, zaustavili teretno motorno vozilo „mercedes atego“, i u posebno izrađenom bunkeru vozila pronašli oko 400 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije. Dodaju da su rezani duvan i vozilo su oduzeti, te da je procenjena šteta pričinjena
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Policijska akcija kod Novog Pazara: Uhapšen zbog 400 kilograma duvana bez dokumentacije

Policijska akcija kod Novog Pazara: Uhapšen zbog 400 kilograma duvana bez dokumentacije

B92 pre 1 sat
Pretres kuće doveo do hapšenja: Pao sa 75 grama marihuane

Pretres kuće doveo do hapšenja: Pao sa 75 grama marihuane

Zrenjaninski pre 2 sata
Muškarac uhapšen zbog prevare: Zvao građane, govorio da su im bližnji imali nezgodu i tražio novac

Muškarac uhapšen zbog prevare: Zvao građane, govorio da su im bližnji imali nezgodu i tražio novac

Moj Novi Sad pre 2 sata
Uhapšen muškarac kod Novog Pazara: U bunkeru kamiona pronađeno oko 400 kilograma duvana

Uhapšen muškarac kod Novog Pazara: U bunkeru kamiona pronađeno oko 400 kilograma duvana

IndeksOnline pre 4 sati
Zaplenjeno 400 kilograma duvana

Zaplenjeno 400 kilograma duvana

Radio sto plus pre 5 sati
(Foto) Policija otkrila skriveni bunker u kamionu, a u njemu - 400 kg duvana! Šteta budžetu Srbije oko 4.400.000 dinara

(Foto) Policija otkrila skriveni bunker u kamionu, a u njemu - 400 kg duvana! Šteta budžetu Srbije oko 4.400.000 dinara

Blic pre 5 sati
Zaplenjeno oko 400 kilograma rezanog duvana u Novom Pazaru: Osumnjičeni oštetio budžet za oko 4.400.000 dinara

Zaplenjeno oko 400 kilograma rezanog duvana u Novom Pazaru: Osumnjičeni oštetio budžet za oko 4.400.000 dinara

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesNovi PazarMUPakcizeRaška

Politika, najnovije vesti »

Macut razgovarao sa resornim ministrima o realizaciji aktuelnih projekata

Macut razgovarao sa resornim ministrima o realizaciji aktuelnih projekata

RTV pre 47 minuta
Linta: Važno da se osnuje Memorijalni centar srpskih žrtava 90-ih godina prošlog veka

Linta: Važno da se osnuje Memorijalni centar srpskih žrtava 90-ih godina prošlog veka

RTV pre 7 minuta
Amsterdam od danas domaćin Svetskog prajda, događaj otvara kraljica Maksima

Amsterdam od danas domaćin Svetskog prajda, događaj otvara kraljica Maksima

RTV pre 17 minuta
"Ne možete da napadate nečije porodice" Vučić se osvrnuo na komentare tužiteljke Paunović: "Ja svoje roditelje volim najviše…

"Ne možete da napadate nečije porodice" Vučić se osvrnuo na komentare tužiteljke Paunović: "Ja svoje roditelje volim najviše na svetu" (video)

Blic pre 17 minuta
Čedomir Antić piše za "Blic": Zvanična Crna Gora se i dalje dosledno saživljava sa svim neprijateljima Srba

Čedomir Antić piše za "Blic": Zvanična Crna Gora se i dalje dosledno saživljava sa svim neprijateljima Srba

Blic pre 2 minuta