Udruženje: U Beogradu danas prikupljanje primedbi za širenje rudnika kod Zaječara i Bor

Nova pre 15 minuta
Udruženje: U Beogradu danas prikupljanje primedbi za širenje rudnika kod Zaječara i Bor

Udruženje "Eko Istok" saopštilo je da će se danas u Beogradu prikupljati primedbe građana na plan širenja rudarskog kompleksa "Čukaru Peki" i "Malka Golaja", koji bi mogao, kako tvrde, da ugrozi sela oko Zaječara i Bora.

Potpisivanje primedbi koju organizuju beogradski zborovi biće održano danas na dve lokacije i to od 11 do 13 časova ispred Tržnog centra "Merkator" i od 18 do 20 časova na terenu za fudbal i odbojku kod Ušća. "Pozivamo sve ekološke organizacije, inicijative, studente, zborove i aktiviste da nam se priključe u ovoj borbi i podrže Zaječarce i Borane koji brane svoje pravo da odlučuju o prostoru u kome žive", navodi se u saopštenju. Naveli su da je u toku Rani javni
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