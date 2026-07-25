Svi punoletni građani dobijaju po 6.000 dinara: Isplata najavljena za 22. septembar

Svi punoletni građani Srbije trebalo bi 22. septembra da dobiju po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pre isplate biće neophodna izmena zakona, kako bi pravo na novac imali i građani koji nisu bili punoletni do kraja 2007. godine. Prema trenutno važećim propisima, pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu imaju građani koji su punoletstvo stekli zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i koji do tada nisu ostvarili pravo na besplatne akcije nekog preduzeća. Vučić je za RTS rekao da bi bez izmene zakona mlađi punoletni građani ostali bez isplate. – Oni koji su