Belgorod pod masovnim napadom ukrajinskih dronova, ima ranjenih

Politika pre 1 sat
Belgorod pod masovnim napadom ukrajinskih dronova, ima ranjenih

Na ulicama zabeležena oštećenja i požari, dok ruske snage odgovaraju udarima po vojnim objektima

Belgorod i Belgorodski okrug našli su se pod masovnim napadom bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev. „Belgorod i Belgorodski okrug nalaze se pod masovnim napadom neprijateljskih dronova. Nažalost, ima povređenih koji su operativno transportovani u bolnice”, napisao je Šuvajev na platformi „Maks”. Zvaničnik je precizirao da lekari trenutno pregledaju ranjene i pružaju im svu neophodnu medicinsku
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Belgorod pod masovnim napadom ukrajinskih dronova, ima ranjenih

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