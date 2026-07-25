Belgorod pod masovnim napadom ukrajinskih dronova, ima ranjenih

Na ulicama zabeležena oštećenja i požari, dok ruske snage odgovaraju udarima po vojnim objektima

Belgorod i Belgorodski okrug našli su se pod masovnim napadom bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev. „Belgorod i Belgorodski okrug nalaze se pod masovnim napadom neprijateljskih dronova. Nažalost, ima povređenih koji su operativno transportovani u bolnice”, napisao je Šuvajev na platformi „Maks”. Zvaničnik je precizirao da lekari trenutno pregledaju ranjene i pružaju im svu neophodnu medicinsku