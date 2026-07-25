Gutereš stigao u Damask, poručio da UN stoje uz Siriju u ključnom trenutku

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Gutereš stigao u Damask, poručio da UN stoje uz Siriju u ključnom trenutku

On će obići mirovne snage UN koje već decenijama održavaju tampon-zonu između izraelskih i sirijskih snaga

DAMASK - Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš stigao je danas u Damask, gde je započeo posetu Siriji, poručivši da UN pružaju podršku sirijskom narodu u „ključnom trenutku” za tu zemlju. „Upravo sam stigao u Damask u posetu solidarnosti. Moja poruka je jasna: UN stoje uz Siriju u ovom ključnom trenutku i apelujem na međunarodnu zajednicu da ne štedi napore kako bi podržala narod Sirije”, napisao je Gutereš na društvenoj mreži Iks. Ovo je prva
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