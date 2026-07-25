Milićević: Srbija postaje atraktivna investiciona destinacija za američke kompanije

Politika pre 2 sata
Milićević: Srbija postaje atraktivna investiciona destinacija za američke kompanije

Ministar bez portfelja ocenio da će ukidanje carina otvoriti nove mogućnosti za izvoz srpske robe u SAD i privući kompanije koje traže evropsku bazu za plasman proizvoda na američko tržište

Srbija postaje atraktivna investiciona destinacija za američke kompanije, ali i za kompanije koje traže evropsku bazu za plasman svojih proizvoda na tržište Sjedinjenih Američkih Država zahvaljujući ukidanju carina te države za Srbiju, rekao je danas ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević. Milićević je gostujući na Tanjug TV rekao da ukidanje američkih carina za Srbiju predstavlja rezultat strateškog dijaloga sa SAD, kao i rezultat
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