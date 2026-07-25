Siniša Mali saopštio detalje novih isplata građanima Srbije

Politika pre 1 sat
Siniša Mali saopštio detalje novih isplata građanima Srbije

Najstarijim građanima biće isplaćeno od 20.000 do 35.000 dinara, primaocima socijalne pomoći, dečjeg i boračkog dodatka po 25.000, borcima 10.000, dok će građani iz Akcionarskog fonda dobiti po 6.000 dinara

BEOGRAD – Jednokratna novčana pomoć penzionerima, korisnicima socijalnih davanja i borcima biće isplaćena 14. septembra, dok će isplata građanima iz Akcionarskog fonda početi 22. septembra, objavio je na društvenim mrežama prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali. On je naveo da su dobro stanje javnih finansija, odgovorna ekonomska politika i rezultati ostvareni u prethodnim godinama omogućili državi da ispuni još jedno obećanje dato
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