Vladimir Božović predsedavao prvom sednicom Društva stranih konzula u Njujorku

Politika pre 1 sat
Vladimir Božović predsedavao prvom sednicom Društva stranih konzula u Njujorku

Glavni prioriteti novog predsednika su širenje članstva, jačanje ekonomske diplomatije i bolja saradnja sa Stejt departmentom i Ujedinjenim nacijama

Generalni konzul Srbije u Njujorku i novoizabrani predsednik Društva stranih konzula u Njujorku (SOFC) Vladimir Božović predsedavao je prvom sednicom Izvršnog komiteta tog udruženja, na kojoj su predstavljeni prioriteti budućeg rada i usvojene prve organizacione i kadrovske odluke. Božović je članove komiteta obavestio da je povodom izbora dobio brojne čestitke, posebno izdvojivši pismo Ketlin Igen, regionalne direktorke Kancelarije za strane misije pri Stejt
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