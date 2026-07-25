Vladimir Božović predsedavao prvom sednicom Društva stranih konzula u Njujorku

Glavni prioriteti novog predsednika su širenje članstva, jačanje ekonomske diplomatije i bolja saradnja sa Stejt departmentom i Ujedinjenim nacijama

Generalni konzul Srbije u Njujorku i novoizabrani predsednik Društva stranih konzula u Njujorku (SOFC) Vladimir Božović predsedavao je prvom sednicom Izvršnog komiteta tog udruženja, na kojoj su predstavljeni prioriteti budućeg rada i usvojene prve organizacione i kadrovske odluke. Božović je članove komiteta obavestio da je povodom izbora dobio brojne čestitke, posebno izdvojivši pismo Ketlin Igen, regionalne direktorke Kancelarije za strane misije pri Stejt