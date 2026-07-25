Zelenski: Rusija priprema značajan talas mobilizacije na jesen

Istakao je da Kijev mora preventivno da odgovori na takve planove jačanjem odbrane na frontu

KIJEV - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinske obaveštajne službe raspolažu informacijama da Rusija priprema novi, značajan talas mobilizacije za jesen ove godine. „Imamo jasne obaveštajne podatke da Rusija na jesen priprema novi talas mobilizacije, i to prilično velikih razmera”, rekao je Zelenski u večernjem video-obraćanju. On je ocenio da ruske snage trenutno na frontu trpe veće gubitke nego što uspevaju da nadoknade novim