AMSS: Jutros bez zadržavanja na graničnim prelazima

Pravo u centar pre 3 sata  |  Maria Popović
AMSS: Jutros bez zadržavanja na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima u Srbiji jutros nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Bez čekanja se prolazi i kroz naplatne stanice na auto-putevima. Vozačima se savetuje da zbog letnje turističke sezone i vikenda očekuju pojačan saobraćaj tokom dana, naročito na putevima koji vode ka graničnim prelazima i turističkim centrima. Stanje na putevima i graničnim prelazima može se brzo menjati, pa se preporučuje provera informacija pre polaska na put. Izvor: AMSS
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