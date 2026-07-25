Jedna osoba poginula a 15 povređeno na Gej prajd paradi u Berlinu, kada je vozilo upalo u masu

Pravo u centar pre 1 dan  |  Maria Popović
Jedna osoba poginula a 15 povređeno na Gej prajd paradi u Berlinu, kada je vozilo upalo u masu

Vozilo je uletelo u masu tokom Gej prajd parade u Berlinu večeras kada je jedna osoba poginula, a najmanje 15 je povređeno, zbog čega je policija prekinula manifestaciju nekoliko sati posle njenog početka.

Policija je saopštila da neki nastradali imaju povrede opasne po život. Vatrogasci i kola hitne pomoći su izašli na mesto incidenta da ih zbrinu. U objavi na mreži Iks policija je sve učesnike pozvala sve da odmah napuste mesto održavanja skupa. Saopšteno je da je jedno vozilo uletelo u park Tirgarten, blizu rute prajd marša, i udarilo u nekoliko ljudi. Nije saopšteno koliko je policajaca raspoređeno na mestu događaja, ali izveštaji sa lica mesta govore da ih je
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