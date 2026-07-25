Spaseno 11 evropskih turista posle brodoloma u Indoneziji

Pravo u centar pre 6 sati  |  Maria Popović
Spaseno 11 evropskih turista posle brodoloma u Indoneziji

Spasioci su u Indoneziji našli žive 11 turista Evrope i jednog meštanina, člana posade, koji su nestali pošto se gliser kojim su putovali raspao i potonuo po lošem vremenu kod ostrva Sulavesi, dok se traga za 29-godišnjim kapetanom, saopštile su danas vlasti.

Gliser je u petak ujutro isplovio iz ronilačkog odmarališta u pokrajini Centralni Sulavesi ka luci Marisa u susednoj pokrajini Gorontalo, a potraga je pokrenuta tek popodne i nastavila se tokom noći. U gliseru je bilo petoro Holanđana, troje Nemaca, po jedan Čeh, Belgijanac i jedna Francuskinja i dva indonežanska člana posade. Timovi za potragu i spasavanje tragaju na 300 kvadratnih nautičkih milja mora duž i oko zaliva Tomini, poznate destinacije za morski
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