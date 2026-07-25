Na današnji dan: Ubijen Karađorđe, pala Musolinijeva vlast, rođena prva "beba iz epruvete"

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Na današnji dan: Ubijen Karađorđe, pala Musolinijeva vlast, rođena prva "beba iz epruvete"

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 25. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1261 - Mihailo VIII Paleolog povratio je Konstantinopolj (Carigrad) i ponovo ga proglasio prestonicom Vizantije. Grad su 1204. osvojili krstaši, spalili ga i opljačkali, i zajedno s Mlečanima proglasili ga prestonicom Latinskog carstva, a prestonica Vizantije premeštena je u Nikeju (Nikejsko carstvo). 1593 - Kralj Francuske Anri IV, kralj Navare pre dolaska na francuski presto 1589. i vođa francuskih hugenota, prešao je u katoličanstvo. 1712 - Vojska švajcarskih
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