Peticija protiv rudnika u okolini Zaječara: Za dan prikupljeno 2.000 potpisa

Radio 021 pre 53 minuta  |  Beta
Peticija protiv rudnika u okolini Zaječara: Za dan prikupljeno 2.000 potpisa

Oko 2.000 građana Zaječara danas je potpisalo peticiju "Zaječar protiv rudnika - Ovde ja živim i ne želim da se selim", kojom se traži sprečavanje rudarskih aktivnosti na području Malke Golaje, Zaječara i okolnih sela. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Uz potpisivanje peticije, prikupljeno je i oko 300 primedbi na plan za proširenje rudnika Čukaru Peki i Malka Golaja, sapštii su organizatori. "Zaječarci su pokazali da, uprkos strahu i zabrinutosti, postoji snažna odlučnost da se brane grad, zaječarske česme, reke, jezera, priroda i pravo ljudi da ostanu da žive na svojoj zemlji. Podrška je stigla i iz Knjaževca, gde su građani za svega nekoliko sati prikupili još oko 150 potpisa protiv širenja rudarskih
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Udruženje Eko Istok: Oko 2000 građana Zaječara za tri sata potpisalo peticiju protiv širenja rudarskih aktivnosti

Udruženje Eko Istok: Oko 2000 građana Zaječara za tri sata potpisalo peticiju protiv širenja rudarskih aktivnosti

Insajder pre 2 sata
Za jedan dan prikupljeno 2.000 potpisa na peticiji protiv rudnika u okolini Zaječara

Za jedan dan prikupljeno 2.000 potpisa na peticiji protiv rudnika u okolini Zaječara

Nedeljnik pre 2 sata
Zaječarci digli glas protiv rudarenja: Za tri sata oko 2.000 potpisa peticije

Zaječarci digli glas protiv rudarenja: Za tri sata oko 2.000 potpisa peticije

Nova pre 2 sata
Oko 2.000 građana Zaječara za samo tri sata potpisalo peticiju "Zaječar protiv rudnika - ovde ja živim i ne želim da se selim"…

Oko 2.000 građana Zaječara za samo tri sata potpisalo peticiju "Zaječar protiv rudnika - ovde ja živim i ne želim da se selim"

N1 Info pre 2 sata
Građani Zaječara i Beograda predali stotine primedbi na širenje rudarskih projekata

Građani Zaječara i Beograda predali stotine primedbi na širenje rudarskih projekata

Ist media pre 2 sata
Za samo tri sata prikupljeno 2.000 potpisa protiv rudnika u Zaječaru

Za samo tri sata prikupljeno 2.000 potpisa protiv rudnika u Zaječaru

Glas Zaječara pre 2 sata
Udruženje: U Beogradu danas prikupljanje primedbi za širenje rudnika kod Zaječara i Bora

Udruženje: U Beogradu danas prikupljanje primedbi za širenje rudnika kod Zaječara i Bora

Glas Zaječara pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglZaječarKnjaževac

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta to, prema rečima Vučića, Zapadna Srbija „ne može da skupi ni za stotinu godina“: Predsednik Srbije u kampanji

Šta to, prema rečima Vučića, Zapadna Srbija „ne može da skupi ni za stotinu godina“: Predsednik Srbije u kampanji

Danas pre 1 sat
Za samo par sati, dve hiljade potpisa: Zaječarci se udružuju protiv rudarenja

Za samo par sati, dve hiljade potpisa: Zaječarci se udružuju protiv rudarenja

Danas pre 2 sata
Dizel, benzin i gasna ulja po novim tarifama? Vlada produžila umanjenje akciza na gorivo do 2. avgusta

Dizel, benzin i gasna ulja po novim tarifama? Vlada produžila umanjenje akciza na gorivo do 2. avgusta

Blic pre 28 minuta
Nemačka industrija gubi 15.000 radnih mesta mesečno

Nemačka industrija gubi 15.000 radnih mesta mesečno

B92 pre 13 minuta
Akcionarski fond kao "ćup sa zlatom“: Da li je pomoć od 6.000 dinara kupovina birača pred izbore?

Akcionarski fond kao "ćup sa zlatom“: Da li je pomoć od 6.000 dinara kupovina birača pred izbore?

N1 Info pre 53 minuta