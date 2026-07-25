Peticija protiv rudnika u okolini Zaječara: Za dan prikupljeno 2.000 potpisa

Oko 2.000 građana Zaječara danas je potpisalo peticiju "Zaječar protiv rudnika - Ovde ja živim i ne želim da se selim", kojom se traži sprečavanje rudarskih aktivnosti na području Malke Golaje, Zaječara i okolnih sela. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Uz potpisivanje peticije, prikupljeno je i oko 300 primedbi na plan za proširenje rudnika Čukaru Peki i Malka Golaja, sapštii su organizatori. "Zaječarci su pokazali da, uprkos strahu i zabrinutosti, postoji snažna odlučnost da se brane grad, zaječarske česme, reke, jezera, priroda i pravo ljudi da ostanu da žive na svojoj zemlji. Podrška je stigla i iz Knjaževca, gde su građani za svega nekoliko sati prikupili još oko 150 potpisa protiv širenja rudarskih