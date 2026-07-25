Udes u Bugarskoj: Žena iz Bora poginula, njen suprug teško povređen

Nakon informacije iz bugarskih medija da je bračni par iz Bora poginuo u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, RTS saznaje da je muškarac preživeo. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako RTS saznaje, žena je podlegla povredama na licu mesta, dok je njen suprug teško povređen. On je nakon ukazane pomoći u bolnici u Blagoevgradu hitno prebačen na dalje lečenje u Sofiju. Do nesreće je došlo na putu između Kresne i Simitlija, u smeru ka Sofiji, kada se automobil borskih registarskih oznaka sudario sa teretnim vozilom. Bračni par se vraćao sa letovanja u Grčkoj.