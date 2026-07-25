Jedna osoba poginula a 15 povređeno na Gej prajd paradi u Berlinu, kada je vozilo upalo u masu

Policija je saopštila da neki nastradali imaju povrede opasne po život.

Vatrogasci i kola hitne pomoći su izašli na mesto incidenta da ih zbrinu. U objavi na mreži Iks policija je sve učesnike pozvala sve da odmah napuste mesto održavanja skupa. Saopšteno je da je jedno vozilo uletelo u park Tirgarten, blizu rute prajd marša, i udarilo u nekoliko ljudi. Nije saopšteno koliko je policajaca raspoređeno na mestu događaja, ali izveštaji sa lica mesta govore da ih je puno, kao i da tragaju za osumnjičenim. “Sprovodimo intenzivnu potragu za