Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Portal Radio slobodna Evropa objavio je da je aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović bila v.d. direktora Apotekarske ustanove Peć od 2014. do 2025. godine, odnosno od kada je bila poslanica do stupanja na funkciju ministra, ali da je u tom periodu primila platu u ukupnom iznosu od 146.000 evra, iako je ona zvanično podnela zahtev za brisanje te ustanove iz registra 2021. godine. Vest je usledila nedugo nakon njene izjave za