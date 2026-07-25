Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Radio sto plus pre 24 minuta
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij
Portal Radio slobodna Evropa objavio je da je aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović bila v.d. direktora Apotekarske ustanove Peć od 2014. do 2025. godine, odnosno od kada je bila poslanica do stupanja na funkciju ministra, ali da je u tom periodu primila platu u ukupnom iznosu od 146.000 evra, iako je ona zvanično podnela zahtev za brisanje te ustanove iz registra 2021. godine. Vest je usledila nedugo nakon njene izjave za
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Beta pre 44 minuta
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Serbian News Media pre 44 minuta
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Pravo u centar pre 44 minuta
Ta „informacija” je tačna kao ona da je Severna Koreja pobedila na svetskom prvenstvu u fudbalu: Ministarka Paunović za Danas…

Ta „informacija” je tačna kao ona da je Severna Koreja pobedila na svetskom prvenstvu u fudbalu: Ministarka Paunović za Danas o plati direktorke nepostojeće ustanove

Danas pre 3 sata
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbiji

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbiji

Serbian News Media pre 3 sata
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina, pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbiji

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina, pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbiji

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Snežana Paunović

Politika, najnovije vesti »

Stefanović kaže da nam SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, ovaj odgovara: Nisu slučajno ukinute

Stefanović kaže da nam SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, ovaj odgovara: Nisu slučajno ukinute

Nova ekonomija pre 9 minuta
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Beta pre 44 minuta
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Serbian News Media pre 44 minuta
"Ne možete da napadate nečije porodice" Vučić se osvrnuo na komentare tužiteljke Paunović: "Ja svoje roditelje volim najviše…

"Ne možete da napadate nečije porodice" Vučić se osvrnuo na komentare tužiteljke Paunović: "Ja svoje roditelje volim najviše na svetu" (video)

Blic pre 49 minuta
Vučić: Tužbe Jasmine Paunović su apsurd

Vučić: Tužbe Jasmine Paunović su apsurd

Danas pre 4 minuta