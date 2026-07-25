Stefanović: SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, Vučić: Nisu slučajno ukinute

Radio sto plus pre 3 sata
Stefanović: SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, Vučić: Nisu slučajno ukinute

“Istina je da je američki Vrhovni sud ukinuo mogućnost da Trampova administracija uvodi carine na osnovu dosadašnjih kriterijuma i razloga, što je Vašington inače obilato koristio protiv mnogih država, pa i Srbije”, naveo je Stefanović u saopštenju nakon što je Vučić saopštio da su SAD Srbiji ukinule taksu od 35 odsto.

Odluka američkog Vrhovnog suda i administracije predsednika Donalda Trampa, kako je dodao Stefanović, nikakve veze nema sa Srbijom niti sa “režimskim prevarantima i lažovima”. “Da bi nastavili sa politikom visokih carina, američka adminstracija je primenila odredbu starog (1974) Zakona po kojem se mogu uvesti trgovinska i carinska ograničenja državama koje koriste prinudni rad u proizvodnji dobara koji se uvoze u SAD, pa i kroz ceo lanac proizvodnje i prodaje”,
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