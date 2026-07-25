Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Radio sto plus pre 1 dan
Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Duvaće slab i umeren, na severu Vojvodine i planinama povremeno i jak vetar južnih pravaca.

Najniža temperatura biće od osam stepeni do 17, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Vreme u Beogradu će danas tokom najvećeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije, a uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti, u nekim delovima grada sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren južni vetar. Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
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