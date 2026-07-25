Advokat Srbina koji je zamalo ispao iz aviona "Rajanera" za RTS: Mogli bismo da tužimo i 'Boing' ili 'Dženeral elektrik'

RTS pre 1 sat
Advokat Srbina koji je zamalo ispao iz aviona "Rajanera" za RTS: Mogli bismo da tužimo i 'Boing' ili 'Dženeral elektrik'

Snimci koje poseduje pravni tim Ljubiše Karovića ukazuju na višestruko oštećenje motora aviona "Rajanera". Naš stručnjak je pregledao avion i mislimo da znamo kako je došlo do incidenta u kojem je, usled dekompresije kabine, putnik izvučen iz letelice, kaže za RTS advokat Vasilis Cijaras. Verujemo da, pored "Rajanera", postoji odgovornost i “Boinga“ ili “Dženeral elektrika“ - ukoliko istraga to potvrdi, tužićemo i njih, ističe Cijaras. Tvrdi da “Rajaner“ iznosi neistine o incidentu, kao i da nisu pružili

Oštećen motor, polomljen prozor, rupa na trupu aviona, ali i rane i modrice na telu – slike su koje u svojoj arhivi niko ne želi. Dve nedelje nakon incidenta na letu “Rajanera“ na liniji Solun - Minhen, 61-godišnji Ljubiša Karović, sa kragnom za vrat, prikuplja dokaze i planira tužbu, ali pre svega traži odgovor na pitanje - ko je odgovoran za to što je, prema njegovim tvrdnjama i tvrdnjama svedoka, oko dva minuta virio iz aviona “Boing 737“. “U ovom trenutku
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