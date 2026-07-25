Bacanjem šapki završena svečanost promocije najmlađih oficira Vojske Srbije; Vučić: Ne bira svako poziv vojnika to čine samo najčasniji

RTS pre 6 sati
Bacanjem šapki završena svečanost promocije najmlađih oficira Vojske Srbije; Vučić: Ne bira svako poziv vojnika to čine samo…

U kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici održava se svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije, a da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija sastavni njen deo.

Program promocije najmlađih oficira Bacanje oficirskih šapki i pozdrav pilota "Koračajte stazom časti. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!", poručio je pilot 101. lovačko-avionske eskadrile iz "miga 29" mladim oficirima, koji su potom bacili šapke. Ispraćaj zastave Svečana promocija oficira počinje i završava se ispraćajem zastave. Zastava se čuva na posebnom mestu i simbolizuje jedinicu, kao i samu državu. Uvek se kreće u pratnji naoružanih vojnika koji koračaju
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