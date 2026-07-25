Bugarski mediji: Bračni par iz Srbije podlegao povredama zadobijenim u lančanom sudaru

Lančani sudar dva kamiona i automobila u kojem se nalazio bračni par iz Srbije dogodio se u petak uveče kod Simitlija u Bugarskoj, prenose bugarski mediji. Par iz Srbije prebačen je u bolnicu u Blagoevgradu, ali je podlegao povredama.

Lančani sudar dogodio se u petak oko 17 časova po lokalnom vremenu na magistralnom putu E-79 u selu Černiče kod Simitlija na zapadu Bugarske, prenosi portal Ilinden pres. Sudarila su se dva kamiona i jedan automobil u kojem se nalazio bračni par iz Srbije. Muškarac i žena prebačeni su u bolnicu u Blagoevgradu, gde su preminuli od zadobijenih povreda. Prema prvim informacijama, putnički automobil koji se kretao prema Blagoevgradu ušao je u suprotnu traku i udario