IMT na čelu Superlige – "traktoristi" ubedljivi protiv Zemuna, OFK i Radnik remizirali

Fudbaleri IMT-a savladali su Zemun 4:0 u meču drugog kola Superlige Srbije, dok su ekipe OFK Beograda i Radnika iz Surdulice remizirale bez golova.

Fudbaleri IMT-a prenoćiće na prvom mestu na tabeli Superlige Srbije, nakon što su upisali i drugi trijumfa na početku nove sezone. Novobeograđani su u gradskom derbiju protiv Zemuna – doduše odigranom na stadionu "Lagator" u Loznici – upisali ubedljiv trijumf 4:0 i tako sačuvali maksimalan učinak. Tim Zorana Popovića je prošlog vikenda pobedio Čukarički na Banovom brdu 1:0, dok je protiv Zemunaca bio daleko ubedljiviji. Ipak, i gostujuća ekipa je u tome pomogla.