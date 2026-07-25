Miroslav Tanjga nije više trener fudbalera Vojvodine

Miroslav Tanjga više nije šef stručnog štaba Vojvodine, saopštio je klub iz Novog Sada.

FK Vojvodina i doskorašnji šef stručnog štaba Miroslav Tanjga sporazumno su okončali saradnju, a srpski stručnjak je u saopštenju kluba zahvalio Vojvodini i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću na prilici da predvodi voljeni tim. "Imao sam podršku od prvog dana, pogotovo predsednikovu i na tome mu od srca hvala. Mnogo toga smo uspeli u prethodnom periodu. Napravili smo velike stvari, velike rezultate, pisali novu istoriju slavnog kluba. Razdvojili smo večite posle mnogo