Pojačan saobraćaj na Horgošu – na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se duže kolone

RTS pre 2 sata
Pojačan saobraćaj na Horgošu – na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se duže kolone

Prvog dana vikenda pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Horgoš, gde se na ulaz u Srbiju čeka oko 30 minuta, dok je za izlazak iz Mađarske potrebno oko sat vremena. Očekuje se da će se tokom dana kolone dodatno produžiti.

Na Horgošu je trenutno otvoreno šest saobraćajnih traka za putnička vozila i jedna za autobuse, ali kolone se neprestano formiraju jer veliki broj vozila pristiže ka granici. Podaci pokazuju da je tokom noćne smene kroz granični prelaz prošlo oko 16.000 putnika, više od 4.500 putničkih vozila i preko 100 autobusa, što potvrđuje početak intenzivnog vikend-tranzita. Najveći broj putnika čine strani državljani koji preko Srbije putuju ka letovalištima u Grčkoj, ali i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

AMSS: Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, najduže na Preševu

AMSS: Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, najduže na Preševu

Insajder pre 1 sat
Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, najduže na Preševu

Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, najduže na Preševu

RTV Novi Pazar pre 35 minuta
Gužva na graničnom prelazu Horgoš: Na ulazu u Srbiju čeka se 30 minuta, kolone se neprestano formiraju

Gužva na graničnom prelazu Horgoš: Na ulazu u Srbiju čeka se 30 minuta, kolone se neprestano formiraju

Newsmax Balkans pre 46 minuta
Pojačan saobraćaj na Horgošu — na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se i veće gužve

Pojačan saobraćaj na Horgošu — na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se i veće gužve

Sputnik pre 40 minuta
Trenutna situacija na graničnim prelazima: Evo koliko se čeka na ulaz ili izlaz iz Srbije

Trenutna situacija na graničnim prelazima: Evo koliko se čeka na ulaz ili izlaz iz Srbije

Telegraf pre 45 minuta
Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 min do sat i po, najduže na Preševu

Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 min do sat i po, najduže na Preševu

RTV pre 1 sat
Letnja sezona povećava rizik u saobraćaju: Umor za volanom među glavnim uzrocima nesreća

Letnja sezona povećava rizik u saobraćaju: Umor za volanom među glavnim uzrocima nesreća

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaHorgošMađarska

Društvo, najnovije vesti »

Pobunjeni Univerzitet: Vlada za 15 meseci pokazala nekompetentnost i odrekla se svojih nadležnosti

Pobunjeni Univerzitet: Vlada za 15 meseci pokazala nekompetentnost i odrekla se svojih nadležnosti

Beta pre 21 minuta
Kongo: Broj zaraženih ebolom porastao na 2.973, preminulo 1.309 ljudi

Kongo: Broj zaraženih ebolom porastao na 2.973, preminulo 1.309 ljudi

RTV pre 21 minuta
Bacanjem šapki završena svečanost promocije najmlađih oficira Vojske Srbije; Vučić: Ne bira svako poziv vojnika to čine samo…

Bacanjem šapki završena svečanost promocije najmlađih oficira Vojske Srbije; Vučić: Ne bira svako poziv vojnika to čine samo najčasniji

RTS pre 21 minuta
Pobunjeni Univerzitet: Vlada za 15 meseci pokazala nekompetentnost i odrekla se svojih nadležnosti

Pobunjeni Univerzitet: Vlada za 15 meseci pokazala nekompetentnost i odrekla se svojih nadležnosti

Nova pre 11 minuta
Vučić o ukidanju američkih carina: Nije slučajno, zasluga države, dobra vest za svakog građanina Srbije

Vučić o ukidanju američkih carina: Nije slučajno, zasluga države, dobra vest za svakog građanina Srbije

Blic pre 21 minuta