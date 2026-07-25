Pojačan saobraćaj na Horgošu – na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se duže kolone

Prvog dana vikenda pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Horgoš, gde se na ulaz u Srbiju čeka oko 30 minuta, dok je za izlazak iz Mađarske potrebno oko sat vremena. Očekuje se da će se tokom dana kolone dodatno produžiti.

Na Horgošu je trenutno otvoreno šest saobraćajnih traka za putnička vozila i jedna za autobuse, ali kolone se neprestano formiraju jer veliki broj vozila pristiže ka granici. Podaci pokazuju da je tokom noćne smene kroz granični prelaz prošlo oko 16.000 putnika, više od 4.500 putničkih vozila i preko 100 autobusa, što potvrđuje početak intenzivnog vikend-tranzita. Najveći broj putnika čine strani državljani koji preko Srbije putuju ka letovalištima u Grčkoj, ali i