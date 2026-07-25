Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrom, evakuisano 267.000 ljudi; požari ponovo i u Grčkoj

RTS pre 3 sata
Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrom, evakuisano 267.000 ljudi; požari ponovo i u Grčkoj

Prema podacima vlasti dve države, 267.000 ljudi u Francuskoj i Španiji je evakuisano zbog požara koji su zahvatili delove ovih zemalja. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a i u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vetar otežavaju borbu sa vatrom. Grčki mediji prenose da je veliki šumski požar buknuo danas u području kod grada Kineta, u regionu Zapadne Atike, a borba sa vatrenom stihijom je i na Krfu.

Ukupan broj ljudi evakuisanih iz područja ugroženih požarima u Francuskoj i Španiji iznosi oko 267.000, potvrdile su danas vlasti ove dve zemlje. Francuska vlada je saopštila da je 197.000 ljudi evakuisano zbog šumskih požara u blizini Bordoa, na jugozapadu Francuske. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je danas da je skoro 200.000 ljudi evakuisano zbog požara koji besne na jugozapadu Francuske, od kojih 167.000 samo u Žirondi, prenosi BFM.
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