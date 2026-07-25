Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije na Banjici

U kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici danas se održava svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pukovnik Srđan Starčević: Poseban dan za Univerzitet odbrane Danas će u prve oficirske činove Vojske Srbije biti promovisano 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Svečanost se održava u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici. Nakon višegodišnjeg školovanja, obuke i brojnih provera znanja i sposobnosti, budući oficiri danas će, u prisustvu svojih porodica, ali i državnog i vojnog