Tramp: Teheran "sve ozbiljniji" u razgovorima; Arakči: Nećemo se podrediti Americi

Nastavlja se razmena udara SAD i Irana, uz nove napade na američke ciljeve u regionu. Donald Tramp kaže da Teheran postaje "sve ozbiljniji" u razgovorima. Šef iranske diplomatije Abas Arakči ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. IDF i palestinske vlasti oprečno tumače događaje nakon eskalacije nasilja na Zapadnoj obali.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su u 13. rundi udara na Iran gađani vojni komandni centri, skladišta dronova, komunikacione mreže i obalski položaji, sa ciljem da se, kako navodi, smanje pretnje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) komercijalnom brodarstvu. Iran je ponovo izveo raketne i napade dronovima na Bahrein i Jordan. Teheran tvrdi da su mete bile američke vojne baze, kao i rezervoari za gorivo, hangari i vojni objekti u Bahreinu, dok