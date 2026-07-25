Tramp: Teheran "sve ozbiljniji" u razgovorima; Arakči: Nećemo se podrediti Americi

RTS pre 1 sat
Tramp: Teheran "sve ozbiljniji" u razgovorima; Arakči: Nećemo se podrediti Americi

Nastavlja se razmena udara SAD i Irana, uz nove napade na američke ciljeve u regionu. Donald Tramp kaže da Teheran postaje "sve ozbiljniji" u razgovorima. Šef iranske diplomatije Abas Arakči ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. IDF i palestinske vlasti oprečno tumače događaje nakon eskalacije nasilja na Zapadnoj obali.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su u 13. rundi udara na Iran gađani vojni komandni centri, skladišta dronova, komunikacione mreže i obalski položaji, sa ciljem da se, kako navodi, smanje pretnje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) komercijalnom brodarstvu. Iran je ponovo izveo raketne i napade dronovima na Bahrein i Jordan. Teheran tvrdi da su mete bile američke vojne baze, kao i rezervoari za gorivo, hangari i vojni objekti u Bahreinu, dok
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Teheran "sve ozbiljniji" u razgovorima; Arakči: Nećemo se podrediti Americi

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Teheran "sve ozbiljniji" u razgovorima; Arakči: Nećemo se podrediti Americi

RTV pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranPalestinaVašingtonTeheranBahreinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Teheran "sve ozbiljniji" u razgovorima; Arakči: Nećemo se podrediti Americi

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Teheran "sve ozbiljniji" u razgovorima; Arakči: Nećemo se podrediti Americi

RTV pre 30 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Rusi pripremili rakete, novi udar u roku od dva dana; Moskva: Gađali smo izložbu dronova

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Rusi pripremili rakete, novi udar u roku od dva dana; Moskva: Gađali smo izložbu dronova

RTV pre 30 minuta
Trampove nove carine izazvale oštre reakcije: Kina, Japan i Australija traže povlačenje mera

Trampove nove carine izazvale oštre reakcije: Kina, Japan i Australija traže povlačenje mera

Radio 021 pre 35 minuta
Tramp: SAD pregovaraju sa Iranom, Teheran postaje ozbiljniji u razgovorima

Tramp: SAD pregovaraju sa Iranom, Teheran postaje ozbiljniji u razgovorima

RTV pre 40 minuta
Zelenski: Rusija priprema značajan talas mobilizacije na jesen

Zelenski: Rusija priprema značajan talas mobilizacije na jesen

RTV pre 25 minuta