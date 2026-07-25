Zelenski: Rusi pripremili rakete, novi udar u roku od dva dana; Moskva: Gađali smo izložbu dronova

RTS pre 1 sat
Zelenski: Rusi pripremili rakete, novi udar u roku od dva dana; Moskva: Gađali smo izložbu dronova

Rat u Ukrajini – 1613. dan. Moskva tvrdi da je napala poligon u blizini Kijeva gde se održavala demonstracija dronova, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Ukrajinsko vazduhoplovstvo to demantuje i navodi da ruskim raketama nije pogođen vojni poligon, već privatni sportski kompleks.

Deset ljudi je poginulo, a sto ranjeno u ruskom raketnom napadu blizu Kijeva. Moskva je potvrdila da je visokopreciznim oružjem velikog dometa pogodila vojni poligon tokom demonstracije bespilotnih letelica, uključujući napredne sisteme, i ukrajinske i strane, koje se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Navodi da su se u trenutku napada tamo nalazili proizvođači dronova, predstavnici komande ukrajinske vojske i specijalnih službi. S druge strane,
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