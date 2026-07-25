Živković: EPS će obezbediti stabilno snabdevanje strujom iako je zbog Dunava proizvodnja na "Đerdapu 1" pala

Izuzetno nizak vodostaj Dunava smanjio je proizvodnju najveće srpske hidroelektrane "Đerdap 1" na tek trećinu uobičajenog dnevnog nivoa. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković izjavio je za Rojters da, uprkos nepovoljnim hidrološkim uslovima i pritisku na deo elektroenergetskog sistema, građani ne treba da brinu jer će snabdevanje električnom energijom biti stabilno.

Najveća hidroelektrana u Srbiji, "Đerdap 1", proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou, rekao je Dušan Živković, generalni direktor “Elektroprivrede Srbije”, za Rojters. Živković je dodao da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja elektrane "Đerdap 1". "Trenutno elektrana proizvodi oko 5.000 MWh dnevno, što je trećina prosečne dnevne proizvodnje", naveo je Živković. Nizak