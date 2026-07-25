U NEDELJU SUNČANO I TOPLIJE, POPODNE MOGUĆA KRATKOTRAJNA KIŠA

U Srbiji će u nedelju preovladavati pretežno sunčano i toplije vreme, dok se u popodnevnim i večernjim satima očekuje lokalni razvoj oblačnosti, ponegde praćen kratkotrajnom kišom ili pljuskovima.

Jutarnja temperatura kretaće se od 8 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 30 do 34 stepena. Početkom naredne sedmice, u ponedeljak se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. U utorak će u većem delu zemlje biti suvo, uz mogućnost kiše u planinskim predelima, dok se od srede očekuje novi porast temperature i stabilizacija vremena.