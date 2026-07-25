Danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug
Danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas, posle svežeg i pretežno vedrog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti, sa najnižom temperaturom od osam do 16, a najvišom od 24 do 29 stepeni.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). I u Beogradu će danas, posle vedrog i svežeg jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 12 do 15 stepeni, a najviša će biti oko 27 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sunčan dan pred nama, vraćaju se letnje temperature

Sunčan dan pred nama, vraćaju se letnje temperature

RTS pre 1 sat
U Srbiji pretežno sunčano: Temperatura do 29 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano: Temperatura do 29 stepeni

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni

Danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni

RTV pre 21 minuta
Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije na Banjici

Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije na Banjici

RTS pre 11 minuta
Zašto novi automobili sve češće nemaju rezervni točak: Trend koji traje više od decenije i proizvođačima štedi milione

Zašto novi automobili sve češće nemaju rezervni točak: Trend koji traje više od decenije i proizvođačima štedi milione

Danas pre 36 minuta
Upravo na "Blic" TV: U Srbiji više od trećine dece bori se sa prekomernom težinom, u "Jutru na Blicu" saznajte: Da li je…

Upravo na "Blic" TV: U Srbiji više od trećine dece bori se sa prekomernom težinom, u "Jutru na Blicu" saznajte: Da li je gojaznost postala epidemija?

Blic pre 6 minuta
Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije danas u kasarni na Banjici

Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije danas u kasarni na Banjici

Radio 021 pre 26 minuta