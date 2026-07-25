Institut "Dedinje" menja ime u "Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje"

BEOGRAD - Vlada Srbije donela je odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" menja ime u "Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje", objavljeno je u Službenom glasniku.

Odluka, koju je potpisao premijer Đuro Macut, stupa na snagu osmog dana od datuma objavljivanja. Institut će uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu. "Ova odluka predstavlja najviše državno priznanje ustanovi koja već pet decenija postavlja standarde u dijagnostici, lečenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, ostvarujući rezultate koji su prepoznati u evropskim i svetskim razmerama", navodi se u saopštenju