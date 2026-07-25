Pao sneg na Šar-planini i Pelisteru u Makedoniji

RTV pre 44 minuta  |  Tanjug
Pao sneg na Šar-planini i Pelisteru u Makedoniji

SKOPLJE - Sneg je pao na planini Baba, na vrhu Pelistera, na 2.601 metara nadmorske visine, prema podacima Uprave Nacionalnog parka Pelister, a zabeleo se i na Šar-planini, prenose makedonski mediji.

Makedonska javna ustanova je potvrdila da su promenljivo vreme i niske temperature pretvorile juče kišu u sneg, čineći Pelister, koga nazivaju kraljem planina u Makedoniji, i dalje nepredvidivim i moćnim, prenosi portal MKD. Inače, u Bitolju je u četvrtak u 17 časova izmereno 26 stepeni Celzijusa, a u petak u isto vreme izmereno je samo 12 stepeni i temperatura vazduha je bila u opadanju, navodi makedonski portal.
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