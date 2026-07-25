Požari u Francuskoj i Španiji: Evakuisano više od 200.000 ljudi

PARIZ/MADRID - Više od 200.000 ljudi evakuisano je ili im je naređeno da ostanu u svojim domovima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Francusku i Španiju, zbog čega su obe zemlje zatražile pomoć Evropske unije.

Na jugozapadu Francuske naređena je potpuna evakuacija poluostrva Kap Fere, jednog od najpoznatijih turističkih odredišta u zemlji, gde je požar zahvatio više od 19.000 hektara šume, preneo je danas "Gardijan". Više od 110.000 ljudi napustilo je područje za dva dana, među njima i hiljade turista iz kampova i privatnog smeštaja. Zbog opasnosti da vatra preseče jedini put ka poluostrvu, stotine ljudi su evakuisane čamcima. U požaru je izgorelo oko 80 kuća, a brojne