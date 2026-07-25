Putnička vozila čekaju dva sata na izlazu iz Srbije na Batrovcima

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Putnička vozila čekaju dva sata na izlazu iz Srbije na Batrovcima

BEOGRAD - Putnička vozila očekuje dvočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, dok je na ulazu zadržavanje pola sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, putnička vozila na Gradini čekaju sat i 10 minuta na izlazu i pola sata na ulazu u Srbiju. Na Horgošu zadržavanje za putnička vozila na izlazu je sat vremena, a na ulazu pola sata, dok se na Preševu na izlazu čeka pola sata, a na ulazu 40 minuta. Za teretna vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na
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