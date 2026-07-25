Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Svečanost počinje od 10 časova, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. U prve oficirske činove danas će biti promovisano 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane. Generalna proba svečanosti na kojoj će kadeti završnih godina Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA biti promovisani u najmlađe oficire Vojske Srbije
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Premijer Macut i ministar Lončar obilaze završne radove na zgradi Hitne pomoći

Premijer Macut i ministar Lončar obilaze završne radove na zgradi Hitne pomoći

Telegraf pre 1 dan
SRCE: Korupcija, ne suša, razlog uvoza struje, EPS obmanjuje javnost

SRCE: Korupcija, ne suša, razlog uvoza struje, EPS obmanjuje javnost

Radio sto plus pre 8 sati
Mojsilović sa zamenikom ministra odbane BiH Goganovićem o unapređenju saradnje

Mojsilović sa zamenikom ministra odbane BiH Goganovićem o unapređenju saradnje

Euronews pre 9 sati
Mojsilović sa zamenikom ministra odbrane BiH Goganovićem o unapređenju saradnje

Mojsilović sa zamenikom ministra odbrane BiH Goganovićem o unapređenju saradnje

RTV pre 10 sati
Štandard o intervjuu Vučića za Prese: "Masterklas sa autokratom, a ne novinarski razgovor"

Štandard o intervjuu Vučića za Prese: "Masterklas sa autokratom, a ne novinarski razgovor"

Radio 021 pre 10 sati
Intervju sa „autokratom Vučićem“ izazvao pobunu u Austriji, urednici nacionalnog lista Die Presse poručili: „Uznemireni smo“…

Intervju sa „autokratom Vučićem“ izazvao pobunu u Austriji, urednici nacionalnog lista Die Presse poručili: „Uznemireni smo“

Nova pre 11 sati
SRCE: Sednica o nepoverenju Vladi manevar, Macutov kabinet instrument za kupovinu vremena

SRCE: Sednica o nepoverenju Vladi manevar, Macutov kabinet instrument za kupovinu vremena

Nedeljnik pre 12 sati

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeVMAVojska Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Tuneli iskopani pre više decenija konačno dobijaju svrhu, ključno čvorište metroa sa BG vozom biće na Karaburmi

Tuneli iskopani pre više decenija konačno dobijaju svrhu, ključno čvorište metroa sa BG vozom biće na Karaburmi

RTS pre 4 minuta
Sunčan dan pred nama, vraćaju se letnje temperature

Sunčan dan pred nama, vraćaju se letnje temperature

RTS pre 4 minuta
Vesna Goldsworthy: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Vesna Goldsworthy: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 44 minuta
Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije

Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije

RTV pre 14 minuta
Šumadinac Radiša živi i sa suprugom i sa ljubavnicom, svi u istoj kući: Imaju ukupno šestoro dece, na komšijske tračeve ima…

Šumadinac Radiša živi i sa suprugom i sa ljubavnicom, svi u istoj kući: Imaju ukupno šestoro dece, na komšijske tračeve ima samo jedno da poruči

Blic pre 29 minuta