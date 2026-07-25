Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Svečanost počinje od 10 časova, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. U prve oficirske činove danas će biti promovisano 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane. Generalna proba svečanosti na kojoj će kadeti završnih godina Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA biti promovisani u najmlađe oficire Vojske Srbije