Vremeplov: Karađorđe ubijen prema nalogu knjaza Miloša

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Karađorđe ubijen prema nalogu knjaza Miloša

NOVI SAD - Na današnji dan 1817. godine vođa Prvog srpskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe je, po povratku u otadžbinu iz Rusije (preko Austrije) ubijen u Radovanjskom Lugu kod Velike Plane, prema nalogu knjaza Miloša Obrenovića. U Austrijsko-turskom ratu (Kočina Krajina) borio se kao frajkor (dobrovoljac) u sastavu jedinica kapetana Koče Anđelkovića, na austrijskoj strani. Kao buljubaša (turski čin u rangu komandanta bataljona) učestvovao je u akcijama protiv Janjičara. Na zboru srpskih prvaka u Orašcu

Danas je subota, 25. jul, 206. dan 2026. Do kraja godine ima 159 dana. 1261 - Nikejski vladar Mihailo VIII Paleolog povratio je Konstantinopolj, Carigrad, srušio Latinsko carstvo i obnovio Vizantijsku državu. S prestola je zbačen Jovan IV. Bio je to kraj Latinskog carstva, uspostavljenog 1204. u Četvrtom krstaškom ratu, a Mihailo VIII je u Konstantinopolju krunisan za cara kao rodonačelnik poslednje vizantijske dinastije Paleologa. 1593 - Kralj Francuske Anri IV,
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