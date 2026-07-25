Vučić najavio da SAD privremeno ukida carine na robu iz Srbije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će od večeras američke carine za Srbiju biti privremeno ukinute dok traju pregovori sa SAD-om.

Prošle godine SAD je uveo sankcije od 35 posto na robu iz Srbije, što je donijelo, kako je rekao Vučić, velike probleme srbijanskim tvrtkama. "Od večeras su carine za Srbiju nula posto, na određeno razdoblje. Svakako u budućnosti, mislim između 10 i 12, ali za sada i neko vrijeme dok traju razgovori, bit će nula posto", rekao je za RTS. Rekao je da je tijekom posjeta Japanu razgovarao s predstavnicima japanskih tvrtki, koji su kao jednu od glavnih prepreka za nova