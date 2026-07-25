Čukarički pobedio Radnički na Čairu

Serbian News Media pre 4 sati
Čukarički pobedio Radnički na Čairu

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su danas u gostima Radnički iz Niša sa 2:0, u utakmici drugog kola Super lige Srbije.

Ekipa sa Banovog brda je do prve pobede u novoj sezoni stigla golovima Uroša Miladinovića u 26. i Milana Đokovića u 29. minutu. Radnički je u finišu meča, u 78. minutu, imao šansu da smanji rezultat, ali Isah Abas nije iskoristio penal. Tim sa Čaira je upisao i drugi poraz. Fudbaleri Čukaričkog će u narednom kolu dočekati Radnički 1923, dok će niški Radnički gostovati Zemunu.
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