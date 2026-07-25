Najduže kolone na granici sa Hrvatskom, na Horgošu i Graadini na izlaz se čeka jedan sat

Automobili na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz Srbije čekaju jedan sat, a na ulazu oko 30 minuta, saopštili su „Putevi Srbije“.

Putnička vozila na prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu stoje oko jedan sat, a na ulazu u Srbiju oko pola sata. Istovetna situacija je i na prelazu sa Mađarskom Horgoš. Prema podacima granične policije od 17.15 časova, automobili na graničnom prelazu Preševo ( Severna Makedonija) na izlazu čekaju 30 minuta, a na ulazu desetak minuta duže. Na ostalim graničnim prelazima, kao ni na naplatnim stanicama duž auto-puteva u Srbiji, nema dužeg čekanja.