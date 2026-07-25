Pobunjeni Univerzitet: Vlada za 15 meseci pokazala nekompetentnost i odrekla se svojih nadležnosti

Akademska inicijativa Pobunjeni univerzitet je danas u saopštenju „Zašto je Vlada Srbije odavno trebalo da podnese ostavku“ ocenila da je Vlada tokom 15 meseci svog mandata ogolila dve ključne karakteristike koje su obeležile njen rad.

Prva je, kako je naveo Pobunjeni univerzitet u saopštenju, ozbiljna nekompetentnost u vođenju javnih politika, koja je proizvela štetne posledice u gotovo svim oblastima društva, a druga je odricanje od sopstvenih ustavnih nadležnosti. „Umesto da, u skladu sa Članom 123. Ustava, utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije, Vlada je dozvolila da se ključne političke odluke donose van institucija koje su za to nadležne“, navodi se u saopštenju. Pobunjeni univerzitet je