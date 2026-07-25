Univerzitet u Nišu: U drugom upisnom roku 1.629 slobodnih mesta, najviše na elektronici

Serbian News Media pre 6 sati
Univerzitet u Nišu: U drugom upisnom roku 1.629 slobodnih mesta, najviše na elektronici

Univerzitet u Nišu saopštio je da u drugom upisnom roku za školsku 2026/2027. godinu na fakultetima tog univerziteta ima 1.629 mesta i to 817 budžetskih, 802 mesta za studente koji će sami finasirati svoje studente i 79 mesta u okviru programa afirmativnih mera po odluci Vlade Srbije.

Najveći broj slobodnih mesta ostao je na Elektronskom fakultetu, ukupno 291. Od tog broja je 253 budžetskih, a 38 samofinansirajućih. Na Elektronskom fakultetu slobodno je i 14 mesta u okviru programa afirmativnih mera. Na Pedagoškom fakultetu u Vranju ostalo je slobodno 217 mesta i to 40 budžetskih i 177 samofinansirajućih. Među tri fakulteta sa najvećim brojem slobodnih mesta je i Prirodno-matematički fakultet. Na ovom fakultetu kandidati mogu da konkurišu za
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