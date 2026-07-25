Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Serbian News Media pre 40 minuta
Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Vreme u Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije, a popodne i uveče je moguć lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Duvaće slab i umeren, na severu Vojvodine i planinama povremeno i jak vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od osam do 17, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Vreme u Beogradu će sutra tokom najvećeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije, a uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti, u nekim delovima grada sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren južni vetar. Najniža temperatura biće od 13 do 17, a najviša dnevna oko 32 stepena. Tokom sledeće
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