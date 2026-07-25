Vučić: Za dva, tri ili četiri meseca imaćemo odsudne izbore za budućnost Srbije

Sputnik pre 1 sat
Vučić: Za dva, tri ili četiri meseca imaćemo odsudne izbore za budućnost Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na skupu građana u selu Drežnik kod Užica da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom i istakao da će u projekte u užičkom kraju biti uloženo oko milijardu evra.

"Ako uradimo taj autoput od Užica ka Kotromanu onda smo rešili Zapadnu Srbiju, jer ovo je neizdrživo. Više vremena izgubiš od Požege do Užice jer si sišao sa autoputa i naišao na čep i to je muka i za Zlatibor i sve drugo", rekao je Vučić. Predsednik Srbije je pomenuo izlazak na birališta i rekao da ćemo za dva, tri, četiri meseca imati izbore i da će to biti odsudni izbori za budućnost Srbije. Vučić je kazao je i da mora da se završi tunel ispod Kadinjače. On
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