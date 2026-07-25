Čak 200.000 ljudi evakuisano u Francuskoj: Ovde sve gori, 32.000 hektara otišlo u pepeo, vojska na terenu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/ Le Parisien
Čak 200.000 ljudi evakuisano u Francuskoj: Ovde sve gori, 32.000 hektara otišlo u pepeo, vojska na terenu

Nekoliko požara van kontrole trenutno bukti na jugu Francuske, posebno u Žirondi i Landu.

Skoro 200.000 ljudi je evakuisano, dok se vatrena stihija kreće ka širem području Bordoa. U svom izveštaju o stanju u 13 časova, prefektura Žironde navodi "da je izgorela površina od skoro 32.700 hektara". - Požar koji je izbio u opštini Somoš u utorak, 22. jula, nastavlja da se širi u pravcu sever-jug, nošen jugozapadnim vetrom. U ovom trenutku požar više nije konvektivan, ali i dalje predstavlja opasnost - dodaju vlasti, ističući da je ’167.000 ljudi evakuisano
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